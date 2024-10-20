تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة بطاريات شركة اتصالات شهيرة في أكتوبر

كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار عبد السلام، تأجيل أولى جلسات نظر محاكمة 8 متهمين على خلفية اتهامهم بواقعة سرقة و إخفاء بطاريات تابعة لشركة إتصالات شهيرة إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري؛ للاطلاع والمرافعة وضم أحراز القضية.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة أول أكتوبر، المتهمين في القضية رقم 5024 لسنة 2024 أول أكتوبر، إلى محكمة الجنح العاجلة موجهة لهم تهم سرقة وإخفاء بطاريات تابعة لشركة إتصالات شهيرة بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في مايو الماضي؛ ألقت القبض على 8 متهمين لاتهامهم بسرقة بطاريات تابعة لشركة اتصالات شهرة وإخفائها بأكتوبر، وبمواجهتهم عما أسند إليهم من اتهام واعترفوا بارتكابهم الواقعة.