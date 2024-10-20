الأحد 20 أكتوبر 2024

06:12 م الأحد 20 أكتوبر 2024

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن أخشاب بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن بقرية الحرانية.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بطريق سقارة السياحي وسط جهود رجال الإطفاء للسيطرة على مصدر النيران.