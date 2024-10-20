الدفع بسيارات إطفاء.. اندلاع حريق في مطعم صبحي كابر

كتب ـ محمد الصاوي:

اندلع حريق، منذ قليل، في مطعم صبحي كابر، بمنطقة روض الفرج في القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بنشوب حريق في مطعم صبحي كابر بمنطقة روض الفرج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في مطعم صبحي كابر في منطقة روض الفرج، وهرعت سيارات الإطفاء لمحل الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

مباشرة تحرر المحضر اللازم بالواقعة.