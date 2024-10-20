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حريق مطعم صبحي كابر.. ارتفاع المصابين لـ5 حالات اختناق

06:03 م الأحد 20 أكتوبر 2024

حريق بمطبح مطعم صبحي كابر

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كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد مصابي حريق مطعم صبحي كابر بشبرا إلى 5 حالات اختناقًا بالأدخنة.

مصدر أمني أفاد بان رجال الإطفاء حاصروا مصدر الحريق بالمطبخ وإجلاء 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الساحل التعليمي للعلاج.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطار من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المطاعم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مطبخ مطعم صبحي كابر المكون من 3 طوابق، مما أسفر عن حالتي اختناق وتمام الإخماد.

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