اللقطات الأولى لحريق مطعم صبحي كابر بشبرا

كتب - محمد شعبان:

يجابه رجال الدفاع المدني نيران حريق مطعم صبحي كابر بمنطقة شبرا اليوم الأحد.

مأمور القسم استنجد بمرفق الإسعاف لتقديم الدعم لمصابين بحالة اختناق لاسيما نشوب الحريق داخل مطبخ المطعم.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطار من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المطاعم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مطبخ مطعم صبحي كابر المكون من 3 طوابق، مما أسفر عن حالتي اختناق.