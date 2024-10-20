حريق داخل مطعم صبحي كابر بشبرا.. وحصيلة أولية: مصابان باختناق

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مطعم صبحي كابر بمنطقة شبرا اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المطاعم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مطبخ مطعم صبحي كابر المكون من 3 طوابق، ما أسفر عن إصابة 2 باختناق.