قُدرت بـ 20 مليون جنيه.. سقوط عصابة تصنيع مخدرات بحوزتهم 50 كجم "حشيش وبودر"

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا، ضم 7 متهمين، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، قُدرت بـ 20 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أفادت قيام تشكيل عصابي يضم (7 عناصر إجرامية - لـ 6 منهم معلومات جنائية) بتصنيع والإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 30 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 8.500 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر وزنت 5.250 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 1.500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الكوكايين – عدد 2000 قرص لعقار الترامادول المخدر - المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع – بندقية خرطوش –3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - عدد 3 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ (20 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.