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لحضور الباحث الاجتماعي .. تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ "خلية نواة ثورية" لـ 2 نوفمبر المقبل

03:54 م الأحد 20 أكتوبر 2024

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 6 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ "خلية نواة ثورية"، لجلسة 2 نوفمبر المقبل لحضور الباحث الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولى ومحمد زيدان ومحمد نـبيل و سكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ضمت القضية كلا من (محمود م. – هارب، وأحمد ه. – هارب، ومحمود أ. – محبوس، ومحمود ف. – محبوس، وأيمن م. – محبوس، ومبروك م. – محبوس).

محاكمة خلية نواة ثورية محكمة الجنايات
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