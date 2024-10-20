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تأجيل محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب والقذف

02:48 م الأحد 20 أكتوبر 2024

ميار الببلاوي

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كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر، في واقعة السب والقذف بينهما، لجلسة 2 نوفمبر.

واستمعت المحكمة الاقتصادية، لمرافعة دفاع الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبوبكر.

وقالت الإعلامية ميار الببلاوي في تصريحات لـ "مصراوي"، إنها مستمرة في المسار القضائي ولا سبيل للصلح مع الشيخ محمد أبوبكر، لأن ذلك يعني أن ما قاله بشأنها صحيح.

وتابعت ميار، أنها تمر بحالة نفسية سيئة منذ حدوث الواقعة في شهر رمضان الماضي، خاصة بعد تضرر نجلها من الواقعة، والخوض في سمعتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ميار الببلاوي محاكمة ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر واقعة السب والقذف
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