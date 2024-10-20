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ميار الببلاوي عن واقعة السب والقذف مع الشيخ محمد أبوبكر: لا سبيل للتصالح

02:39 م الأحد 20 أكتوبر 2024

ميار الببلاوي

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كتب- أحمد عادل:

استمعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبوبكر، في واقعة اتهامها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية ميار الببلاوي في تصريحات لـ "مصراوي"، إنها مستمرة في المسار القضائي ولا سبيل للصلح مع الشيخ محمد أبوبكر، لأن ذلك يعني أن ما قاله بشأنها صحيح.

وتابعت ميار، أنها تمر بحالة نفسية سيئة منذ حدوث الواقعة في شهر رمضان الماضي، خاصة بعد تضرر نجلها من الواقعة، والخوض في سمعتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ميار الببلاوي واقعة السب والقذف الشيخ محمد أبوبكر المحكمة الاقتصادية
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