إعلان

قرار من المحكمة في استئناف مدير أعمال الراحل حلمي بكر على حبسه 3 سنوات

02:36 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الموسيقار الراحل حلمي بكر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قررت محكمة مستئناف جنح العجوزة بمحكمة شمال الجيزة، حجز استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسة 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

وقررت محكمة جنح العجوزة، في وقت سابق، حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار الراحل حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذي أكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

المحامي سامح ثابت لموسيقار حكمة جنح العجوزة دير اعمال الراحل حلمي بكر شروع وهمي لجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ميار الببلاوي عن واقعة السب والقذف مع الشيخ محمد أبوبكر: لا سبيل للتصالح

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة