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16 نوفمبر.. الحكم في استئناف خليجيين على حبسهما في التعدي على سائق سموحة

02:00 م الأحد 20 أكتوبر 2024

محكمة جنح سيدي جابر

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كتب ـ رمضان يونس:

حجزت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية، الاستئناف المقدم من الخليجيين المتهمين بالتعدي على سائق تاكسي بمنطقة سموحة على حكم حبسهما عامين، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة مصطفي رمضان دفاع المتهمين، والذي طالب ببراءة موكليه استنادًا على انتفاء أركان جريمة التعدي، واستعمال حق الدفاع الشرعي في تهمة الضرب حيث أن سائق التاكسي ـ المجني عليه ـ استل "كوريك" سيارته الخاص وتوجه نحو المتهمين وعائلتهما بقصد التعدي عليهم.

كانت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية قضت في أول درجة بحبس المتهمين عامين مع الشغل لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على سائق تاكسي في منطقة سموحة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين، وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني تعويض مؤقت، إضافة إلى حبس المتهم الثاني 6 أشهر وغرامة مالية ودفع قيمة التلفيات.

كانت النيابة العامة بالإسكندرية أحالت المتهمين إلى محكمة جنح سيدي لاتهامهم بالتعدي على سائق التاكسي، والتي أصدرت قرارها السابق ضد المتهمين بالقضية.

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