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تغيب الشيخ.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة ميار الببلاوي ومحمد أبوبكر في واقعة السب

01:53 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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كتب- أحمد عادل
استمعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، مرافعة دفاع الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبوبكر، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحضرت الإعلامية ميار الببلاوي بصحبة نجلها ومحاميها والذي تقدم بحافظة مستندات لهيئة المحكمة، وتغيب الشيخ محمد ابو بكر عن حضور الجلسة.
وطلب محامي الشيخ محمد ابو بكر بتأجيل نظر القضية للاطلاع، وأكد أن الإعلامية قدمت الشكوى ضد موكله باسم "ميار الببلاوي" وهو اسم مستعار واسمها الحقيقي منال محمد توفيق، ودفع ببطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.

المحكمة الاقتصادية ميار الببلاوي محمد أبوبكر
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