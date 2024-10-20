جمع 24 مليون جنيه.. سقوط مستريح أجهزة الحاسب الآلي في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مستريح بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (5 مواطنين) لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت قرابة (24 مليون جنيـه)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.