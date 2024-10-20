قوافل المحافظات.. استخراج 6016 بطاقة رقم قومي و21 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع مثل بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة في عدة محافظات تشمل القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والقليوبية والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء والدقهلية.

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 6016 بطاقة رقم قومي و21221 مُصدراً مميكناً.

ونظراً للإقبال المتزايد من المواطنين على هذه الخدمات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المذكورة اعتباراً من يوم 19 أكتوبر 2024.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة لتلبية مختلف خدمات القطاع في مواقع تواجد المواطنين، على الأرقام المختصرة 15340 لمختلف الطلبات و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. وقد تم تلبية الطلبات وتوصيل 1106 بطاقات رقم قومي و120 مُصدراً مميكناً في نفس اليوم.

كما استجاب القطاع لالتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إيفاد مأموريات لعدد 37 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها.

ويقوم القطاع أيضاً بإيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد 343 مواطن ومواطنة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استقبال المواطنين بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مُصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 346 مواطن ومواطنة.

ولاقت هذه الإجراءات قبولاً واستحساناً من المواطنين، حيث أسهمت في تسهيل تلقيهم للخدمات بشكل مميز وتوفير الوقت والجهد، مما يعكس حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتيسير الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.