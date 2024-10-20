كتب ـ رمضان يونس:

كشف مصدر مقرب من أسرة لاعب الزمالك ومنتخب مصر "أحمد فتوح" عن مفاجأة جديدة، قبل نظر ثالث جلسات مُحاكمته، بعد غد الثلاثاء، في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في قتل الأمين "أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": تم التصالح بالفعل، بين لاعب نادي الزمالك "أحمد فتوح" وأسرة الشوبكي ضحية الحادث".

كان اللاعب "أحمد أبو الفتوح" ومحاميه المستشار أشرف عبد العزيز تقدما بواجب العزاء لأسرة الراحل "أحمد الشوبكي". وطلب أحمد فتوح في بيان قبل الزيارة من أسرة الضحية السماح له بزيارتها لتقديم واجب العزاء. وتعهد فيه بمسئولتيه الكاملة عن أسرته وبناته.

وأوضح في بيانه الذي أصدره في سبتمبر الماضي، أن السبب وراء عودته لتدريبات الزمالك عقب إخلاء سبيله، هو أنه مرتبط بعقد ولابد أن يلتزم به، مشيرًا إلى أنه لم يتعمد إيذاء مشاعر أسرة الضحية.

كانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، أخلت سبيل أحمد فتوح، الجلسة السابقة، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه. وأجلت القضية إلى 22 أكتوبر المقبل.