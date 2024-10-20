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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

11:13 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

أصيب 10 أشخاص في حادث مروع على طريق إسكندرية الصحراوي، اليوم الأحد، وهرعت سيارات الإسعاف رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق إسكندرية الصحراوي، بوجود مصادمة ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالانتقال والفحص؛ وتبين تصادم سيارة نقل مع 5 دراجات بخارية تتسابق بالطريق وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حادث تصادم طريق إسكندرية الصحراوي اصابة اشخاص سيارات الإسعاف
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