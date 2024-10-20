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استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية "خلية الحدائق".. الأحد

02:31 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

محكمة جنايات أمن الدولة العليا

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كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ دائرة الإرهاب الأولى، اليوم الأحد، نظر محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 5314 لسنة 2023 حدائق القبة، المقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الحدائق".

كشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان المسلمين الثورية التي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة، مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني إلى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائل تحقيق أهدافها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، أو حيازتها بقصد استخدامها في نشاط يستهدف الإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة غير منشورة دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط ما، إزعاجًا للأمن العام، وبحوزتهما ذخيرة آلية عيار 9 ملم، ووجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، والتحضير لارتكاب عمل إرهابي ضد المرافق العامة والأهالي.

خلية الحدائق جنايات أمن دولة حدائق القبة جماعة إرهابية جرائم تمويل الإرهاب
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