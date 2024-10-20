محاكمة أحمد ياسر المحمدي بتهمة هتك عرض في قطر.. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة "30" جنايات عابدين بمحكمة القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، المتهم بهتك عرض فتاة في دولة قطر.

وجهت النيابة العامة إلى أحمد ياسر المحمدي تهمة هتك عرض، في القضية رقم 1634 لسنة 2024 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي جنايات شمال القاهرة. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت إحالة المحمدي، لاعب كرة القدم في قطر وشقيق حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على فتاة في قطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد عاد إلى مصر بعد تقديم البلاغ ضده، وقامت جهات التحقيق بالتنسيق مع الإنتربول الدولي للقبض عليه. تم القبض عليه في شرم الشيخ، حيث تم التحفظ عليه بقسم عابدين وتحرير المحضر.

وخلال التحقيقات، أفاد اللاعب بأنه كان على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، نافياً التهمة الموجهة إليه، ومؤكدًا أن الأمور تمت برضاها وعقب اتفاق بينهما. وأكد أن الفتاة ادعت التعرض للاعتداء بعد استدراجها إلى شقته.