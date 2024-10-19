"اتصالات النواب": منال الجيوشي تعرضت لأبشع أنواع الابتزاز.. والتشريع سيشدد العقوبات

كتب- حسن مرسي:

علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على واقعة تعرض الكاتبة الصحفية منال الجيوشي لابتزاز إلكتروني من رجل ينتمي إلى عائلتها، والذي استغل صورها لإنشاء صفحات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعتها.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" على فضائية النهار، أكد بدوي أن ما تعرضت له الجيوشي يُعتبر من أشد أنواع الابتزاز الإلكتروني.

وأشار إلى أن هذا الشخص لم يكتفِ بإرسال الرسائل إليها فقط، بل قام بإنشاء صفحات عامة أرسل من خلالها محتوى مسيء إلى العديد من الأشخاص في حياتها.

وأوضح بدوي أنه في إطار قانون تقنية المعلومات، هناك مساعي حكومية لتعديل القانون وتقديم تشديدات على عقوبات الابتزاز الإلكتروني، حيث قد تصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى 10 سنوات.

وعن إمكانية تسريع الإجراءات القانونية في حال وجود شهود ضد الجاني، أكد بدوي أهمية التحريات التي تقوم بها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على قدرة الجهات المختصة على تحديد هوية الجاني ومكانه من خلال تحليل الحسابات المتورطة.

كما أبدى استعداده للتواصل مع الجيوشي ومساعدتها في القضية، مؤكدًا أن البلاغات المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني يجب ألا تمر مرور الكرام، وأن هناك تحركًا جادًا لمتابعة القضية ورفع الظلم عن الضحايا.

وأعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن أمله في أن تُحل القضية سريعًا، وأن يكون الجاني عبرة لكل من يفكر في القيام بمثل هذه الأفعال.