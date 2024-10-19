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خبير أمن سيبراني عن واقعة ابتزاز منال الجيوشي: التهديدات المباشرة قرينة قوية

11:33 م السبت 19 أكتوبر 2024

منال الجيوشي

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كتب- حسن مرسي:
علق الدكتور محمد محسن، خبير الأمن السيبراني، على واقعة تعرض الكاتبة الصحفية منال الجيوشي لابتزاز إلكتروني من رجل ينتمي إلى عائلتها، والذي استغل صورها لإنشاء صفحات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعتها.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" على فضائية النهار، أكد محسن أنه في مثل هذه الحالات، لا تزال الطرق التقليدية للإثبات متداولة، مثل قاعدة الثبوت بالكتابة، التي تشير إلى أهمية وجود رسائل مكتوبة أو وثائق تدعم القضية.

كما أشار إلى أهمية الشهادات من الشهود الذين يمكن أن يدعموا موقف الجيوشي، خاصةً أن هناك تهديدات واضحة قد تعرضت لها أمام أفراد من عائلتها.

وأضاف خبير الأمن السيبراني، أن الشهادة تعتبر دليلاً قوياً، بينما القرائن تدعم هذه الشهادة، موضحًا أن وجود تفاصيل خاصة عن العائلة في التهديدات يمكن أن يكون قرينة قوية تدعم الأدلة المقدمة.

كما أشار إلى أنه في حالة وجود تهديدات مباشرة، ينبغي أن تكون التحريات من المباحث جزءًا من القضية لدعم الأدلة المتاحة.

وأكد على ضرورة تعزيز الأدلة القانونية لضمان تحقيق العدالة للضحايا في مثل هذه الحالات، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية فعالة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.

منال الجيوشي الابتزاز الإلكتروني أميرة بدر
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