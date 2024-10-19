بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة بسبب القيادة برعونة في التجمع الخامس

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة ملاكي برعونة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وأرشد عن سيارتين إحداهما "الظاهرة بمقطع الفيديو" والثانية سبق استخدامه لها بواقعة مُشابهة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائدهما.