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الداخلية تواصل فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع وادي الفروسية للشرطة

09:32 م السبت 19 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب -علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، والذي يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.

وتستمر الفعاليات البطولة ذلك بمشاركة (175 فارسًا وفارسة) من دول (مصر، سوريا، ليبيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا، جنوب أفريقيا) و(175 جوادًا أجنبيًا) لقفز الحواجز بمختلف الدرجات الارتفاعات، بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، واسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها.

وزارة الداخلية البطولة الدولية لقفز الموانع نادي الفروسية للشرطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الاتحادين المصري والدولي للفروسية رياضة الفروسية
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