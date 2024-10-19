"لو مرجعتنيش الشغل هفضحك".. القصة الكاملة لـ أزمة الفنانة هالة صدقي مع مساعدتها "حسينة"

كتب -صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تفاصيل مثيرة تتعلق بتعرض الفنانة هالة صدقي للتهديد والابتزاز من مساعدتها، التي ادعت أن الفنانة استولت على أموالها من برنامج الخير "شكرا مليون".

كانت توجهت هالة صدقي رفقة محاميها إلى النيابة للإدلاء بأقوالها في البلاغٍ الذي قدمته ضد مساعدتها "حسينة"، وروت الفنانة بداية الأزمة التي نشأت بعد تعاقدها مع شركة إماراتية للمشاركة في البرنامج والحصول على جائزة قدرها 150 ألف ريال سعودي.

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة هالة صدقي، والتي روت بداية الأزمة منذ تعاقدها مع شركة إماراتية في شهر مارس الماضي، على مشاركتها في برنامج "شكرًا مليون" والحصول على جائزة قدرها 150 ألف ريال سعودي، على أن تقوم بتخصيص جزء منها، قدره 150 ألف ريال سعودي، لشخص آخر.

وقالت هالة صدقي إنها أبدت رغبتها للشركة في التبرع بقيمة المبلغ إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب إلا أنهم اشترطوا التصوير والتبرع لأشخاص، وليس مؤسسات فاستعانت بمساعدتها "حسنية" التي تعمل معها لأكثر من 9 سنوات لتصوير الحلقة معها وأعلمتها أن الأموال التي سيتم وضعها في الحلقة مجرد "اكسسوار" وان المبلغ سيتم تحويله من الشركة المنتجة فيما بعد عبر حسابها البنكي واتفقت معها على إعطائها مبلغ 50 ألف جنيه مقابل مساهمتها في الحلقة، وأن المبلغ الذي ستتلقاه من الشركة ستخصصه لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب فور استلامه.

وشرحت أيضا من شروط البرنامج أن يتم اقتسام مبلغ الـ150 ألف ريال لشخصين حيث يتقاضى ضيف الحلقة مبلغ 100 ألف ريال ويقوم بمنح 50 ألف ريال الباقين لشخص آخر يرى أنه يستحق الخير، فاقترحت هالي صدقي على "حسنية" أن باقي المبلغ يكون من نصيب مساعدتها القديمة "محروسة" التي تركت العمل معها منذ سنوات.

أضافت هالة صدقي خلال أقوالها في تحقيقات النيابة أن مساعدتها "حسنية" كانت تعلم جيدا أن المبلغ المالي في الحلقة مجرد اكسسوار لم تتقاضى منه أي شيء وعقب إذاعة الحلقة فوجئت بضغط كبير من مساعدتها ومطالبتها المستمرة بذلك المبلغ مرددة أن أسرتها والمقربين منها وجيرانها يعتقدون أنها تمتلك ذلك المبلغ وتقدم لخطبتها أكثر من شخص بسبب تلك الأموال قائلة لها: "بيقولولي بقيتي مشهور وغنية وأنا عايزة فعلا أبقى غنية هاتي الفلوس".

استكملت "صدقي" في أقوالها إن الضغط الزائد عليها من حسنية رغم عدم تحويل إدارة البرنامج المبلغ لها جعلها تقوم بإعطاء مساعدتها مبالغ مالية على دفعات الأولى كانت 50 ألف جنيه وهي المتفق عليها بين الفنانة ومساعدتها والثانية 100 ألف جنيه والثالثة 670 ألف جنيه بإجمالي 820 ألف جنيه ما يعادل 100 ألف ريال كما كان مقرر بالبرنامج.

واستطرد المستشار شريف حافظ محامي هالة صدقي أنه عقب تلقي "حسنية" الأموال من موكلته بدأت في التعالي والتغيب من عملها وحضرت يوم تصوير واحد فقط من أحد المسلسلات الذي تشارك به الفنانة ثم توقف التصوير وعند عودته اتخذت هالة صدقي قرارها بعدم إعادة مساعدتها "حسنية" للعمل معها مرة أخرى وعندما علمت المساعدة بالأمر بدأت رحلة جديدة من الضغط على موكلته لكن عن طريق أصدقائهم بالعمل والمقربين من هالة صدقي.

وتابعت هالة صدقي أقوالها قائلة إنها علمت من بعض المقربين منها اتصال المساعدة حسنية بهم وطلبها توصيلهم رسالة لها بأنه إذا لم تعد للعمل مرة أخرى مع هالة صدقي ستخرج للسوشيال ميديا وتدعي أنها سرقت أموالها مرددة: "لو مرجعتنيش الشغل هفضحها" فلم تستجب هالة صدقي لتلك التهديدات خاصة أنها سلمت لها المبلغ المالي كاملا.

قالت الفنانة إنها بعد أيام قليلة من تلك التهديدات فوجئت بمساعدتها حسنية تدعي في عدة مواقع وصفحات عبر فيس بوك أنها "نصبت عليها" واستولت على أموالها ما دفعها للاستعانة بدفاعها الذي أسرع لتقديم بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية مرفق به كافة الأدلة التي تثبت اتهام هالة صدقي لمساعدتها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

واستمعت النيابة لأقوال 3 شهود ممن تواصلت معهم مساعدة هالة صدقي وأخبرتهم أنها ستقوم بفضحها في حالة عدم إعادتها للعمل مرة أخرى، عقب الانتهاء من التحقيقات وسماع النيابة لأقوال الفنانة هالة صدقي والشهود أصدرت أمرا بضبط وإحضار مساعدة الفنانة وتدعى "حسنية" المقيمة بمنطقة العمرانية، ومازالت التحقيقات مستمرة.