بعد البراءة.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور لاعب الأهلي في "مشاجرة المول"



كتب -صابر المحلاوي:

برأت محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة، اليوم السبت، لاعب النادي الأهلي "إمام عاشور"، في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول تجاري شهير بالشيخ زايد بالجيزة.

في شهر يونيو الماضي بدأت أزمة إمام عاشور مع فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد، ادعى أن لاعب الأهلي قام بالاعتداء عليه، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من زوجته، يوم 20 يونيو الماضي تخبره، بقيام أحد الأشخاص بمضايقتها لفظيًا داخل قاعة السينما في المول.

وكان إمام عاشور قال خلال تحقيقات النيابة، التي أجريت أمام رئيس نيابة قسم أول وثان الشيخ زايد، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من زوجته، تخبره بأنها تعرض لبعض المضايقات والمعاكسات داخل قاعة السينما الخاصة بالمول، مما جعله يذهب إلى المول رفقة صديق له وشقيق زوجته الصغير، لمعرفة حقيقة الأمر.

كما أوضح اللاعب خلال التحقيقات، أنه لا يعرف الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المتداول، مشيراً إلى أنهم من الممكن أن يكونوا من الأشخاص الذين اتبعوه فور رؤيته، كما نفى خلال التحقيقات تعرضه إلى فرد الأمن أو الاشتباك معه، موضحاً أنه اتجه إلى مكتب الأمن بالمول، بعدما علم أن من قاموا بمعاكسة زوجته متواجدين هناك، لكنه لم يجد أحداً منهم عند وصوله.

وبعد استماع النيابة إلى أقوال لاعب الأهلي، قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيهاُ، وانتهت بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها.

واستمرت أزمة إمام عاشور في تصاعد، حتى وصلت إلى ساحات القضاء، حيث عقدت أول جلسات المحاكمة يوم 5 أكتوبر الجاري، التي شهدت تغيب لاعب الأهلي عن حضور الجلسة.

وقررت محكمة جنح الشيخ زايد في ذلك الوقت، تأجيل أولى جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور، حتى يوم 12 أكتوبر.

وعقدت ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي، يوم أمس السبت الموافق 12 أكتوبر، التي شهدت غياب اللاعب إمام عاشور عن حضور الجلسة أيضاً.

وقامت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم في القضية، حتى جلسة اليوم التي قضت فيها بالبراءة.