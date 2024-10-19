"تمر بحالة نفسية سيئة".. أول تعليق من "فتاة التجمع" بعد تأييد الحكم على سائق أوبر

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب- أحمد عادل

أسدلت محكمة جنايات مستأنف مدينة نصر، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، الستار عن قضية هتك عرض فتاة التجمع "ن ع"، برفض الاستئناف المقدم من سائق أوبر وتأييد حكم حبسه 15 سنة.

وقالت ضحية سائق أوبر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنها لم تحضر اليوم للمحكمة بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ وقوع الحادث، ولم تتحمل رؤية السائق مرة أخرى.

وتابعت الضحية، عن مرافعة محامي المتهم بأنها أستغلت مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن التريند، أن شقيقتها نشرت الواقعة عبر حسابها على "فيسبوك" لانها لم تتمكن من الوصول لي بسبب عدم بدء السائق للرحلة، فنشرت بوست استغاثة ظنًا منها انه تم اختطافي.

وأضافت أنها أم لولدين أحدهما 18 سنة، فكيف تغامر بسمعتها في واقعة هتك عرض بالشارع للبحث عن التريند إذا لم تحدث بالفعل، وعن إصابتها قالت إنها مازالت لا تستطيع غلق يديها بسبب ضرر بعض الأوتار إثر تعدي المتهم عليها بـ"كتر".

واختتمت الضحية، "الحمد لله خد جزاءه.. تعرضت لموقف بشع مكنتش أتخيل في يوم من الأيام أني ممكن أتحط في موقف زي دا، وحسبنا الله ونعم الوكيل".