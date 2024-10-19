بعقارات وسيارات.. ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كتب- علاء عمران:

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه 7 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي متخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

تمثل هذا النشاط في محاولتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات.

وقدرت قيمة الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية.