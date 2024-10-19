بـ "السحر والدجل".. ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على مواطنين

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام السحر والدجل.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام شخصين لهما معلومات جنائية بالنصب على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، حيث كانا يروجان لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بحوزتهما الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل وهاتفين يحتويان على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم النصب والاحتيال.