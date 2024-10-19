أعلاف مغشوشة.. الأمن يداهم مصنعين للمخصبات الزراعية في الخانكة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالقليوبية لإدارة مصنعين بدون ترخيص لإنتاج المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام شخصين بإدارة مصنعين بدون ترخيص كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وقد تبين أنهما يقومان بإنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة باستخدام خامات مجهولة المصدر، وطرحهما في الأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنعين وضبط كل من المدير المسؤول بالمصنع الأول الذي له معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز، حيث عُثر بداخل المصنع على 168 طن من المواد الخام التي يتم تكثيفها لإنتاج مركزات أعلاف مغشوشة وغير صالحة للاستخدام، تم تعبئتها داخل شكائر منسوب إنتاجها لشركات وهمية.

كما تم ضبط المدير المسئول بالمصنع الثاني، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، حيث عُثر بداخل المصنع على 105 طن من المواد الخام التي يتم تكثيفها لإنتاج مخصبات وأملاح زراعية مغشوشة وغير صالحة للاستخدام، وتم تعبئتها داخل شكائر منسوب إنتاجها لشركات وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الغش التجاري.