لتقليل قيمة الاستهلاك.. ضبط كهربائي تخصص في التلاعب بالعدادات مُسبقة الدفع

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كهربائي بالدقهلية، لقيامه بالتلاعب في عدادات الكهرباء، من خلال إضافة أرصدة وهمية نظير مبالغ مالية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أفادت بقيام كهربائي، "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الدقهلية بالتلاعب في عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع تم خلال إضافة أرصدة وهمية نظير تقاضيه مبالغ مالية، مما يؤدى إلى إهدار المال العام متخذاً من مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة جمصة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وعُثر معه على 52 عداد كودى مُسبق الدفع، و8 هياكل لعدادات كهرباء، و9 وش عداد، و3 جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب"، بيان مدون به أكواد مقاومات خاصة بالعدادات تستخدم في التلاعب وتقليل قيمة الاستهلاك، وكمية من المقومات والمكثفات الخاصة بالأجزاء الداخلية للعدادات، ومجموعة من الأدوات المستخدمة، ومبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي مستخدماً أجهزة الحاسب الآلي والأدوات المضبوطة وأضاف أن العدادات المضبوطة بها تلاعب في الأجزاء الداخلية لها لتقليل الاستهلاك مقابل مبالغ مالية والمبلغ المالي المضبوط متحصل من نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام.