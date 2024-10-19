أحدهما ألقاها بحجر.. ضبط 3 أشخاص تحرشوا بأجنبية في القاهرة

كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة تضرر سيدة أجنبية من أفعال خادشة للحياء وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، أفادت بتعرضها لواقعة تضرر من شخص لا تعرف بياناته بسبب قيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء سيرها بدائرة القسم.

بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 طلاب مقيمون بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم، اعترف أحدهم بمعاكستها وإلقاء قطعة حجر عليها، بينما أنكر قيامه بأي أفعال خادشة للحياء، وأقر الاثنان الآخران بأنهما اكتفيا بالضحك فقط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.