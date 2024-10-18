بينهم مسن عمره 90 عامًا.. 7 مصابين في حادث جماعي أعلى محور صفط

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم جماعي أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى محور صفط اللبن.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بنطاق حي الهرم أسفر عنه سقوط 7 مصابين بينهم مسن عمره 90 عامًا.

المصابون السبعة نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.