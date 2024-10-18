إعلان

بينهم مسن عمره 90 عامًا.. 7 مصابين في حادث جماعي أعلى محور صفط

11:12 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

محور صفط اللبن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم جماعي أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى محور صفط اللبن.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بنطاق حي الهرم أسفر عنه سقوط 7 مصابين بينهم مسن عمره 90 عامًا.

المصابون السبعة نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم تصادم جماعي دائري الهرم محور صفط اللبن المرور الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة