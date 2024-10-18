175 فارسًا من 8 دول.. الداخلية تنظم البطولة الدولية لقفز الموانع في وادي الفروسية

كتب - علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، "البطولة الدولية لقفز الموانع" بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، والتي تعد صرحًا رياضيًا يعزز الريادة المصرية في رياضة الفروسية.



تُقام فعاليات البطولة على مدار ثلاثة أيام، من 17 حتى 19 أكتوبر 2024، بمشاركة 175 فارسًا وفارسة من دول متعددة تشمل مصر، سوريا، ليبيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى 175 جوادًا أجنبيًا، حيث يتنافسون في قفز الحواجز بمختلف درجات الارتفاع.



ويعكس تنظيم البطولة في ملاعب وادي الفروسية اهتمام وزارة الداخلية البالغ برياضة الفروسية، حيث تم توفير كافة السبل التي تسهم في خلق أجواء تنافسية بمعايير عالمية. تم تجهيز وادي الفروسية بأحدث الوسائل، منها فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وإسطبلات كبيرة تستوعب أعدادًا كبيرة من الخيول المشاركة، إضافة إلى أطقم طبية لتقديم الرعاية الطبية للخيول والمنافسين. كما تم تصميم منصة للحكام تمكنهم من رؤية زوايا متعددة للملاعب، مما يسهم في تحسين جودة التحكيم. علاوة على ذلك، تم تطوير منظومة إضاءة الملاعب لاستقبال المنافسات في المساء.



وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء الاتحادين المصري والدولي للفروسية، بالإضافة إلى ممثلي لجان التحكيم الدولية.



من جانبهم، أشاد المشاركون بالمستوى الرفيع لوادي الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات العالمية، مما يجعله قادرًا على استضافة جميع المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.



