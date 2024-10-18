"سحر ودجل في الإسكندرية".. عاطل يروج لأعماله مقابل أموال طائلة عبر الإنترنت

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل في الإسكندرية، بعدما اكتشفت تحايله على المواطنين من خلال الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال السحر والدجل.

وفقا لمعلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، فإن المتهم، وهو شخص له سجل جنائي، كان يمارس أعمال الدجل والسحر ويُوهم المواطنين بقدرته على العلاج الروحاني مقابل أموال طائلة. وقد قام بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر الإنترنت لجذب ضحاياه.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت الشرطة من القبض على المتهم في منطقة كرموز بالإسكندرية، حيث عُثر بحوزته على أدوات السحر والدجل، فضلا عن هاتفي محمول كان أحدهما يحتوي على أدلة تثبت ممارسته لتلك الأنشطة غير القانونية. بمواجهته، اعترف بارتكاب تلك الأفعال بهدف تحقيق أرباح مالية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وخاصة الجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال.