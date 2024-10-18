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مؤتمر أمني لمواجهة "تكنولوجيا الجريمة".. الداخلية تتصدى للأسلحة غير المرخصة

12:44 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

عقد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر السابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024، تحت شعار "تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة في ظل التطور التكنولوجي والتقني".

وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي حضرها عدد من القيادات الأمنية، مناقشة عدة قضايا هامة، منها استراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة، دور الأزهر الشريف في التوعية بخطورة استخدام السلاح، وتأثير النزاعات المسلحة في دول الجوار على الأمن القومي. كما تم استعراض أساليب تهريب الأسلحة عبر الحدود وأحدث تقنيات مواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأسلحة.

خرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها دعم مكافحة الأسلحة غير المرخصة بالتكنولوجيا الحديثة، وتعديل بعض مواد قانون الأسلحة لتعزيز جهود المكافحة. كما تم التأكيد على تفعيل دور المؤسسات الدينية والإعلام في نشر الوعي المجتمعي بمخاطر السلاح ونبذ العنف.

الأسلحة غير المرخصة مكافحة المخدرات وزارة الداخلية
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