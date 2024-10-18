كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية احتفالية لتخريج 3 دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي، تنمية المهارات القيادية، والشرطة المجتمعية، إلى جانب حماية حقوق الإنسان.

وقد شارك في هذه الدورات، التي أُقيمت من 24 أغسطس وحتى 17 أكتوبر 2024، عدد 56 متدربًا من 21 دولة إفريقية. كما شارك 16 متدربًا من 6 دول من الكومنولث في دورة متخصصة في مجال حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة.

وخلال كلمته في الاحتفال، نقل اللواء مساعد الوزير ورئيس أكاديمية الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متطورة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

كما أشار السفير الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة إلى أن التعاون المستمر بين الوكالة وأكاديمية الشرطة يأتي ضمن أولويات نشر التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأعرب المتدربون عن امتنانهم لما تلقوه من معارف وخبرات، مؤكدين أن هذه البرامج التدريبية المتقدمة ستساهم في رفع كفاءتهم في مجالات عملهم الأمني.

عناوين مثيرة:

"تخريج دفعة جديدة من الكوادر الأمنية الإفريقية في أكاديمية الشرطة"

"مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.. أكاديمية الشرطة تُدرب قيادات إفريقية"

"تدريب مكثف لحماية الشخصيات وتأمين المنشآت لدول الكومنولث"

"أكاديمية الشرطة تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية"