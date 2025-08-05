هل أوفى ستيف ويتكوف بوعده للسيدة التي قابلها في غزة؟

بي بي سي

سيدة غزاوية، تجمعها الصدفة وجهاً لوجه مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، لتقص عليه معاناة نساء غزة في الحصول على مساعدات من مؤسسة غزة الإنسانية، فباتت محط اهتمام واسع وحديث منصات التواصل الاجتماعي.

البعض يراها "سفيرة كل نساء غزة" للمبعوث الأمريكي، والبعض يتهمها بالخيانة، لكن كل هذا لا يهم سلوان الدويك، ما يهمها أن يفي ويتكوف بوعده الذي قطعه لها.

فما هو هذا الوعد؟ وما هي كواليس المقابلة؟

بدأت السيدة الغزية حديثها لبرنامج يوميات الشرق الأوسط المذاع عبر راديو بي بي سي: "أنا سلوان مثل كل امرأة وأم في قطاع غزة، أركض يومياً مسافة قدرها 30 كيلومتراً من أجل الحصول على طعام، أصيب ابني في ذراعه وزوجي مريض غضروف لا يقوى على الركض والمزاحمة، فخرجت لأحضر طعاماً لهما، خرجت لنقطة توزيع المساعدات الأمريكية كي نبقى على قيد الحياة".

أضافت: "أخرجُ لنقطة المساعدات الأمريكية وأنا لا أعلم إن كنت سأعود لأسرتي أم لا، في رحلة محفوفة بالمخاطر، فالعالم كله يعرف أن الناس تموت كل يوم وهي في طريقها للحصول على المساعدات، وأننا نتعرض للقصف وإطلاق النار، ولكنني أغامر وأتحمل المعاناة وأذهب، ومع ذلك لا أحصل على شيء، لا أجد أي شيء أحضره لنتناوله، يقولون لي نفد كل ما لدينا من مساعدات، فأرجع لأجر أذيال الخيبة ثم أكرر رحلة المخاطرة في الصباح الباكر من جديد".

وفي يوم بدأ عادياً كباقي الأيام وقفت لأحصل على أي شيء نأكله، فوجدت سيارة تقتحم المكان بسرعة وضابط يطلب منا أن نفسح مجالاً بالتراجع إلى الخلف لأن ويتكوف سيحضر، فامتثلت كباقي النساء ووقفت أنظر بشغف للزائر المهم الذي يفسحون له الطريق، فأنا لم أكن أعلم من هو ويتكوف.

ما هي إلا دقائق معدودة، حضر ضابط وطلب مني أن أصاحبه كي ألتقي ويتكوف، فهذا الأخير يريد أن يعرف المزيد عن معاناة النساء في غزة، وأخبرني أن حقيبتي ستخضع للتفتيش لأسباب أمنية فوافقت، لعل المسؤول الكبير ينجح في حل معضلتنا كنساء في الحصول على ما يكفينا وأسرنا من مساعدات إنسانية، شعرت أنني أمثّل كل أمهات غزة فلم أتردد إطلاقاً.

"لأنني لا أتحدث الإنجليزية، كان هناك مترجم يشرح لي ما يقوله ويتكوف ويعود ليشرح له إجاباتي، سألني عن اسمي وعن أسرتي، ثم طلب مني أن أنقل له معاناة النساء في غزة من أجل الحصول على المساعدات، فشرحت له كل شيء، الجوع والركض وخطر الموت ثم العودة بلا شيء، وطلبت منه أن يخصص يومين لتوزيع المساعدات على النساء أسبوعياً"، تضيف سلوان حريك.

وعن ردة فعل المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط على طلبها وما قصته عليه، قالت: "عندما جاء للزيارة كان كل شيء معداً ومرتباً مسبقاً، لم يشاهدنا ونحن ننحني أرضاً لنجمع ما سقط من الرجال من الطحين ونأخذه لأسرنا، لم يرَ الأمور كما تجري يومياً على أرض الواقع، كان يظن أن المساعدات تصلنا بطريقة آدمية، وأن كل امرأة تحصل على طرد مساعدات ثم تعود لأسرتها بأمان وسهولة، فأخبرته الحقيقة فبدا على وجهه الاستياء الشديد، ووعد بأن ينظر في الأمر ويخصص يومين أسبوعيا لتسليم المساعدات للنساء".

واختتمت قائلة: "مر على هذه الزيارة ثلاثة أيام، ومع ذلك لم يتغير أي شيء في آلية حصولنا على المساعدات، ومنذ ذلك الحين لم أنجح في الحصول على أي مساعدات إنسانية، ولا أعلم هل ما زال هناك أمل في أن يفي ويتكوف بوعده لي؟!".