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مروة بوغاشيش.. السلطات تقبض على المشتبه به في قضية اختطاف وقتل الطفلة الجزائرية

01:11 م السبت 05 يوليه 2025

الطفلة مروة بوغاشيش

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بي بي سي

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة شرق الجزائر في بيان توقيف المشتبه به في قضية اختطاف وقتل الطفلة مروة بوغاشيش وإيداعه الحبس المؤقت، وأكد أن التحقيقات تتواصل للكشف عن جميع المتورطين.

وكانت الطفلة مروة البالغة من العمر 13 سنة قد عثر عليها مقتولة في منطقة جبلية بقسنطينة بعد اختفائها في 22 مايو/أيار الماضي.

وأثارت قضية اختفاء الطفلة جدلاً شعبياً واسعاً في الجزائر خلال الفترة الماضية، حيث أطلق ناشطون حملة للبحث عنها تحت وسم "كلنا مروة" ونشروا صوراً لها، فيما رصد أهلها مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنها.

هذا المحتوى من

BBC

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