ماذا نعرف عن الطائرة الهندية المنكوبة؟

بي بي سي

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أحمد آباد في الهند باتجاه مطار جاتويك في لندن صباح اليوم.

وأعلنت شرطة مدينة أحمد آباد الهندية العثور على جثث 204 من ركاب الطائرة المنكوبة، التي كانت تقل 242 شخصاً وتحطمت في منطقة سكنية بعد وقت قصير من إقلاعها يوم الخميس، أثناء توجهها في رحلة إلى لندن.

قال مفوض شرطة المدينة، جي إس مالك، لوكالة فرانس برس إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 204 أشخاص، مشيراً إلى أن 41 مصاباً يتلقون العلاج حالياً. وأوضح أن حصيلة الضحايا تشمل كلاً من ركاب الطائرة وسكان المبنى الذي تحطمت فيه الطائرة، مؤكداً أن جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة.

وأشار موقع فلايت رادار المتخصص في شؤون الطيران إلى فقدان الاتصال بطائرة من طراز بوينج 787، وتحمل رحلة مسجلة تحت الرقمAI 171، بعد ثوانٍ من إقلاعها ووصولها إلى ارتفاع 625 قدماً.

ويُعتقد أن ما لا يقل عن 200 شخص كانوا على متن الطائرة، في حين قال وزير الطيران الهندي إن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع سقوط الطائرة.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند أن طائرة الخطوط الجوية الهندية المتجهة إلى لندن تحطمت في أحمد أباد الخميس، وكان على متنها 242 شخصاً، مشيرة إلى أن أعداد الركاب المعلن عنها تشمل طيارين وعشرة من أفراد الطاقم. بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء فرانس برس.

وأضاف البيان أن الطائرة أرسلت نداء استغاثة إلى برج المراقبة، قبل أن تسقط خارج نطاق المطار.

كما أكدت شركة الخطوط الهندية الخميس تحطم طائرتها المتجهة من مدينة أحمد أباد في غرب الهند إلى مطار جاتويك في لندن، خلال "حادث مأساوي".

وقال رئيس شركة "إير إنديا" ناتاراجان تشانراسيكاران في بيان "بحزن عميق، أؤكد أن رحلة طيران الهند رقم 171 المتجهة من أحمد أباد إلى لندن جاتويك، تعرضت إلى حادث مأساوي اليوم".

وأضاف: "نتضامن مع عائلات وأحباء جميع الأشخاص الذين تعرّضوا إلى هذا الحدث الجلل ونقدّم لهم أحر التعازي"، مضيفاً أنه تم تفعيل مركز للطوارئ وإنشاء فريق دعم للعائلات التي تسعى للحصول على معلومات.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية أن الطائرة، كانت تقل 242 شخصاً من ركاب وأفراد الطاقم، كان على متنها 169 هندياً، بالإضافة إلى ركاب يحملون الجنسيات البريطانية والبرتغالية والكندية.

وأوضحت الشركة أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 787-8، كانت تضم بين ركابها 53 بريطانياً، وكندي، وسبعة برتغاليين.

وأكدت الخطوط الهندية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية في التحقيقات الجارية حول الحادث.

حوادث مشابهة

شهدت الهند على مر السنوات عدة حوادث طيران مأسوية، من أبرزها الكارثة الجوية عام 1996، عندما اصطدمت طائرتان في الجو فوق العاصمة نيودلهي، ما أدى إلى مقتل نحو 350 شخصاً، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وفي عام 2010، تحطمت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبرس" واشتعلت فيها النيران عند هبوطها في مطار مانغالور جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 158 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم.

في يونيو/حزيران عام 1985، تحطمت طائرة بوينج 747 تابعة للخطوط الجوية الهندية قبالة سواحل إيرلندا، أثناء رحلتها من مونتريال إلى لندن، وكانت تقل 329 شخصاً لقوا حتفهم جميعاً.

وخلص التحقيق إلى أن الحادث نجم عن "تفجير عبوة ناسفة زرعها عناصر من السيخ داخل حقيبة أُرسلت على متن الطائرة".

وازدهر قطاع الطيران في الهند خلال السنوات الأخيرة، إذ وصف المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، (إياتا)، ويلي والش، هذا النمو مؤخراً بأنه "مدهش".

وأشارت فرانس برس، إلى أنه ومع تسارع وتيرة الاقتصاد وازدياد عدد السكان الذي تجاوز 1.4 مليار نسمة، صعدت الهند بسرعة لتصبح رابع أكبر سوق للطيران في العالم، سواء على صعيد الرحلات الداخلية أو الدولية، وسط توقعات بأن تتقدم إلى المركز الثالث خلال السنوات العشر المقبلة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الطيران المدني الهندية، أن حركة ركاب الطيران الداخلي بلغت عتبة جديدة العام الماضي لتتجاوز 500 ألف راكب في يوم واحد.