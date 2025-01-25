فلسطينيون يتجمعون عند محور نتساريم في انتظار العودة لشمال غزة ودفن أحبائهم

بي بي سي

تجمّع مئات الفلسطينيين وهم يحملون أغراضاً وأمتعة قرب مفترق نتساريم على طريق الرشيد الساحلي غرب مدينة غزة، ينتظرون تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية وفتح الطريق للعودة إلى مناطق سكنهم في شمال قطاع غزة.

وللنازحين مخططاتهم ومشاعرهم عند وصولهم لبيوتهم أو أنقاض بيوتهم، إلا أن بعضهم يرغب في دفن أحبائهم بطريقة لائقة.

ورغم إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم السماح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من القطاع حتى ترتيب الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، افترش فلسطينيون الأرض على المفترقات قرب مدينة الزهراء ومخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، وعلى جانبي الطريق الساحلي المؤدي إلى مفترق نتساريم، ينتظرون.

"أريد العودة لدفن شقيقتي"

أما مهند فتحدث لبرنامج غزة اليوم عن خطته للعودة إلى غزة، ويقول إنه سئم العيش في دير البلح وخان يونس.

"شعرت بالارتياح عند الإعلان عن الهدنة، والآن أتمنى أن أتمكن أخيراً من العودة إلى المنزل أريد العودة لدفن شقيقتي".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخرج جثتها، وهي الآن ملقاة في الشارع، مضيفاً: "أحتاج إلى العودة ودفنها بشكل لائق".

أما هالة الغزالي الموجودة عند المحور، تنتظر الإذن للسماح للنازحين بالعودة، وتأمل بالتمكن من العودة إلى غزة.

"لا نريد أي شيء أكثر من ذلك. الدمار في كل مكان - لم يتبق أي منازل، فقط الغبار. كل ما نريده هو العودة وإزالة الأنقاض وإقامة خيمة".

"اشتريت كفن نجلي"

أما والدة أحد ضحايا الحرب والتي نزحت من الشمال إلى الجنوب، تأمل في إزالة الحواجز والعودة لاستعادة جثمان نجلها.

"اشتريت كفنه بالفعل، على أمل أن ألفه به وأدفنه بالكرامة التي يستحقها".

شوق للزوج في الشمال

وقالت امرأة عند محور نتساريم لبرنامج غزة اليوم، إنها كانت تعيش في الشمال، في جباليا البلد، بالقرب من السوق. وهي تنتظر العبور إلى الشمال.

"أتوق للعودة إلى منزلي، لرؤيته، والاطمئنان على زوجي الذي لا يزال في شمال غزة"، تقول المرأة التي رأت في فكرة العودة إلى الشمال أمر يجلب لها فرحة غامرة.

وتحدث الضابط مهند إبراهيم من إدارة المرور لبرنامج غزة اليوم عن خطة تسهيل حركة العودة.

وقال إبراهيم: "نبذل قصارى جهدنا لتسهيل حركة المواطنين، بهدف مساعدة الناس على العودة إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة، لكن لم تصلنا حتى الآن أي معلومات عن فتح الطريق".