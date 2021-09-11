محاولات لحل "النووي الإيراني".. ورئيس الوكالة الدولية يصل طهران غدا

طهران- (بي بي سي):

أكدت إيران أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتابعة للأمم المتحدة سيتوجه إلى طهران غدا الأحد لإجراء محادثات تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة المتعلقة بملف البرنامج النووي الإيراني.

وسيلتقي رافائيل غروسي بالرئيس الجديد لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، للبحث عن حل لمسألتين عالقتين: وجود آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع لم تعلن عنها إيران، وإعادة معدات المراقبة لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف مهمام مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.

وكانت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى عام 2015 قد توقفت منذ يونيو الماضي.