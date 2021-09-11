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هجمات 11 سبتمبر: بدء مراسم إحياء الذكرى

03:11 م السبت 11 سبتمبر 2021
هجمات 11 سبتمبر: بدء مراسم إحياء الذكرى

جو بايدن

واشنطن- (بي بي سي):

ينضم الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قليل إلى الناجين وأسر الضحايا في نيويورك لإحياء الذكرة العشرين هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

وأغلقت شوارع مانهاتن يوم السبت، وتذكر السماء الصافية اليوم بأجواء اليوم الذي وقع فيه الهجوم قبل 20 عاما قبيل وقوع الهجمات.

ويجتمع أفراد فرق الإطفاء والشرطة ، وعائلات من فقد في الحادي عشر من سبتمبر، والعسكريين الذين خدموا في حربي أفغانستان والعراق ، بالقرب من جراوند زيرو لإحياء الذكرى، في جو من الحزن والإجلال.

وانضم إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن اثنان من الرؤساء السابقين فقد وصل باراك أوباما وعقيلته وكذلك بيل كلينتون وزوجته.

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جو بايدن هجمات 11 سبتمبر ذكرى 11 سبتمبر الولايات المتحدة باراك أوباما

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