11 سبتمبر.. جونسون: الإرهابيون فشلوا في زعزعة إيماننا باالديمقراطية

لندن- (بي بي سي):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، الذي يصادف الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر إن الإرهابيين الذين يقفون وراء الهجمات فشلوا في "زعزعة إيماننا بالحرية والديمقراطية".

وأضاف جونسون إن الأحداث الأخيرة في أفغانستان "عززت إيمان الناس بالحرية والديمقراطية"، وأكد إنه في حين أن التهديد الإرهابي ما زال قائما، فإن الناس يرفضون "العيش في خوف دائم".

وكانت الهجمات في الولايات المتحدة أودت بحياة 2977 شخصا من بينهم 67 بريطانيا.

ويقام اليوم في المناسبة قداس خاص لإحياء ذكرى الضحايا تنظمه مجموعة دعم عائلات الضحايا في بريطانيا في وسط لندن.

وبعد غروب الشمس، ستضاء 67 شمعة في الحديقة لتذكر بالضحايا البريطانيين.

وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن الذكرى تتعلق بتذكر وتكريم الذين قتلوا وإظهار "الدعم لأصدقائنا الأمريكيين وهم يحيون هذا الوقت العصيب في تاريخهم".

وقال إن المأساة "ما زالت قاسية للغاية"، وما زالت عواقب الهجمات "ملموسة حتى يومنا هذا"، مضيفا "لكن مع احتفالنا بهذه الذكرى، أنا مقتنع بأن تصميمنا أقوى من أي وقت مضى"، ومؤكدا "سنواصل محاربة الارهاب والعنف من خلال تعزيز قيمنا الخاصة بالعدل والسلام".