هجمات 11 سبتمبر: لمحة بالأرقام عن الخسائر البشرية والمادية في أمريكا

واشنطن- (بي بي سي):

عشرون عاما مرت على ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، التي راح ضحيتها 2977 شخصا في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وخارج شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا.

تقول الولايات المتحدة إن الهجمات نفذتها مجموعة من 19 فردا من القاعدة اختطفوا أربع طائرات تجارية أمريكية محملة بالوقود متجهة إلى أماكن مختلفة في الساحل الغربي. ودبر الهجمات بحسب التحقيقات الأمريكية أسامة بن لادن زعيم القاعدة.

صدمت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية موقع مركز التجارة العالمي في مانهاتن نيويورك، البرج الشمالي واصطدمت بعد ذلك طائرة يونايتد إيرلاينز 175 بالبرج الجنوبي. ولقي 2753 شخصا حتفهم.

كما قتل أيضا خلال الهجمات الأولية ونتيجة لانهيار البرجين 343 من رجال الإطفاء، و23 من ضباط الشرطة و37 من ضباط هيئة الميناء. وتراوحت أعمار الضحايا بين سنتين و85 عامًا. وكان ما يقرب من 75-80 في المئة من الضحايا من الرجال، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

أما الطائرة الثالثة وهي الرحلة 77 للخطوط الجوية الأمريكية فقد اصطدمت في واجهة من بناء وزارة الدفاع في واشنطن، ولقي 184 شخصا مصرعهم.

الطائرة الرابعة رقم 93 من شركة يونايتد إيرلاينز، وقعت في أحد الحقول بالقرب من شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا، لقي فيها 40 راكبا وأفراد طاقم الرحلة مصرعهم، ولا يعرف بعد كيف تحطمت الطائرة إذ تقول بعض الروايات إن الخاطفين حطموا الطائرة بعد أن حاول الركاب والطاقم استعادة السيطرة عليها، وتقول روايات أخرى أن الطائرة قصفت من قبل الدفاع الجوي الأمريكي.

وتقدر الخسائر الاقتصادية بـ183 مليار دولار تقريباً. وتبع هذا دفعات إغاثة وطوارئ تقدر بـ55 مليار دولار. واستغرقت عمليات جمع الحطام أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل وبلغت التكلفة الإجمالية 750 مليون دولار.