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بايدن وزوجته يشاركان الشعب الأمريكي ذكرى هجمات 11 سبتمبر

02:14 م السبت 11 سبتمبر 2021
بايدن وزوجته يشاركان الشعب الأمريكي ذكرى هجمات 11 سبتمبر

ذكرى 11 سبتمبر

واشنطن- (بي بي سي):

من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته الأمريكيين بعد قليل أنشطة إحياء الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وستشمل الزيارات اليوم المواقع الثلاثة التي تعرضت بشكل مباشر للهجوم، وتبدأ في نيويورك حيث انهار برجي مركز التجارة العالمي ومن ثم البنتاغون في واشنطن، وأخيرا ولاية بنسلفانيا حيث تحطمت الطائرة الرابعة.

سيزور بايدن المواقع الثلاثة جميعها لتكريم ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص لقوا حتفهم. وحذر أمس في رسالة مسجلة أي شخص يسعى لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة وتوعد بتعقبهم وإجبارهم على دفع الثمن.

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ذكرى 11 سبتمبر و بايدن اشنطن ركز التجارة العالمي

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