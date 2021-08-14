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قيس سعيد لـ جو بايدن: "لا تقلق على الديموقراطية في تونس"

02:36 م السبت 14 أغسطس 2021
قيس سعيد لـ جو بايدن: "لا تقلق على الديموقراطية في تونس"

قيس سعيد

تونس- (بي بي سي):

نفى الرئيس التونسي، قيس سعيد ، مخاوف واشنطن بعد قراره الشهر الماضي تعليق عمل البرلمان والسيطرة على البلاد.

وقال الرئيس التونسي لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تجمع تونس مع المجتمع الأمريكي.

وجاءت تلك التصريحات أثناء استقبال الرئيس أمس لوفد أمريكي برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي جو فاينر، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن إلى نظيره التونسي.

وكانت واشنطن قد عبرت عن مخاوفها بعد قرار الرئيس التونسي الشهر الماضي القاضي بتعليق عمل البرلمان، وبتسلَم مقاليد الأمور في البلاد.

هذا المحتوى من

BBC
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