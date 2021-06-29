بسبب "خريطة مثيرة للجدل".. مجموعة هندوسية تقدم شكوى ضد تويتر

نيودلهي- (بي بي سي):

قدمت مجموعة هندوسية في الهند شكوى لدى الشرطة ضد رئيس مكتب موقع تويتر في البلاد بعد نشر خريطة مثيرة للجدل للهند على الموقع.

وتظهر الخريطة كلا من منطقة جامو وكشمير، المتنازع عليها مع باكستان، ومنطقة لاداخ البوذية، خارج الهند.

وأثار هذا احتجاجا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت إزالة الخريطة من الموقع.

وتتهم الشكوى، التي قدمها برافين بهاتي، زعيم جماعة باجرانغ دال المتشددة في ولاية أوتار براديش، رئيس تويتر في الهند، مانيش ماهيشواري، ومديرا تنفيذيا آخر، بالتسبب بضرر عام وخرق قواعد تكنولوجيا المعلومات.

وتشهد العلاقات بين تويتر والحكومة الهندية توترا بسبب اتهامات أخرى سابقة بعدم امتثال تويتر للوائح الجديدة.