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الأردن: تفريق المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة بالغاز المسيل للدموع

12:49 م الثلاثاء 16 مارس 2021
الأردن: تفريق المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة بالغاز المسيل للدموع

الغاز المسيل للدموع

عمّان- (بي بي سي):

استخدمت الشرطة في الأردن الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات ليلية في أماكن متفرقة في الأردن، في تحدِ لحظر التجوال الذي تفرضه الحكومة بسبب وباء كورونا.

ولليلة الثانية على التوالي، احتشد مئات المتظاهرين أمام المسجد الحسيني، وسط عمان، احتجاجا على وفاة 9 أشخاص، معظمهم من مرضي كوفيد-19 إثر نفاد إمدادات الأكسجين في مستشفى السلط.

وطالب عدد من المتظاهرين باستقالة الحكومة، وإنهاء قوانين الطوارئ المعمول بها منذ بداية تفشي الوباء.

وترى جماعات مدنية في قوانين الطوارئ، المفروضة لاحتواء تفشي الوباء، انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية.

ويشهد الأردن حالة من الغضب الشعبي عقب وفاة تسعة أشخاص، معظمهم من مرضى كوفيد-19، السبت، بسبب نفاد إمدادات الأكسجين لأجهزة التنفس الصناعي في مستشفى حكومي لساعتين على الأقل.

ونشرت السلطات عدة آلاف من شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين، كما جرى اعتقال عشرات النشطاء في عدة مدن وبلدات.

وذكر أحد السكان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في عدة مدن، بما في ذلك في حي جبل نزال المزدحم بالعاصمة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في قطاع الاتصالات القول إن السلطات حظرت بعض تطبيقات فيسبوك التي تسمح بالبث المباشر للمظاهرات.

ومددت السلطات الأردنية حظر التجول، عدة مرات، منذ فرضه قبل عام، كان آخرها يوم السبت الماضي، وسط ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

هذا المحتوى من

BBC
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