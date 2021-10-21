"الصحة العالمية" تحذر: فصول الوباء ستتواصل حتى 2022

جنيف- (بي بي سي):

قالت منظمة الصحة العالمية إن وباء كوفيد "سيستمر لعام إضافي وهو الأمر الذي لم يكن العالم يتمنى حدوثه بسبب عدم قدرة البلدان الفقيرة على الحصول اللقاحات التي تحتاجها".

وقال الدكتور بروس أيلوارد، الذي يشغل منصبا بارزا في منظمة الصحة العالمية، إن ذلك يعني أن أزمة كوفيد 19 يمكن أن " تستمر بسهولة على نحو عويص حتى خلال عام 2022".

ففي إفريقيا مثلا، تقل نسبة من تلقوا اللقاح عن 5٪ من السكان، مقارنة بـ 40٪ في معظم القارات الأخرى.

وقد قدمت المملكة المتحدة أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح لدول العالم، وتعهدت بتقديم ما يصل إلى 100 مليون جرعة للبلدان المحتاجة في إطار مبادرة"كوفاكس Covax" التي ترعاها الأمم المتحدة بغرض توزيع اللقاحات.

وقد وضع القائمون على مشروع كوفاكس نُصب أعينهم مساعدة جميع البلدان في الحصول على حصَتها من اللقاحات، بما في ذلك البلدان الغنية، لكن معظم دول مجموعة السبع قررت التراجع عن تحقيق هذا الهدف بمجرد بدئها في عقد صفقات بشكل منفرد مع الشركات المنتجة للقاحات.

وقد انتقدت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك كندا والمملكة المتحدة لحصولهما على لقاحات لسكانهما عبر مبادرة كوفاكس، وهو برنامج عالمي تدعمه الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات بشكل عادل، نظرًا لأن كليهما قد حصلا على ملايين الجرعات من خلال الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها مباشرة مع الشركات المصنعة للقاح.

ومن جهتها أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى أنها كانت واحدة من الدول المؤسسة لمبادرة كوفاكس وأنها قدمت للمبادرة العام الماضي تبرعا قدره 548 مليون جنيه إسترليني، وبدورها أكدت الحكومة الكندية أنها توقفت الآن عن استخدام لقاحات برنامج كوفاكس الذي وضع بهدف تقديم ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية هذا العام، لكنه شحن حتى الآن 371 مليون جرعة فقط.