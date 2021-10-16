اشتباكات بيروت: ميقاتي يؤكد حرص الحكومة على عدم التدخل في ملفات القضاء

بيروت- (بي بي سي):

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حرص حكومته على "عدم التدخل في أي ملفات تخص القضاء"، في إشارة إلى الجدل الدائر حول قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطارالذي يطالب حزب الله وحلفاؤه بتنحيته.

من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه سيجتمع ببيطار يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى رأيه حول مجرى التحقيقات في انفجار المرفأ.

وكان لبنان قد شهد يوم أمس حداداً عاماً على ضحايا الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة بيروت يوم الخميس 14 أكتوبر وأفضت إلى مقتل 7 أشخاص وجرح العشرات.

واندلع إطلاق نار الخميس أثناء مظاهرات، نظمتها حركة أمل وجماعة حزب الله احتجاجا على القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي. وسرعان ما تحول الأمرإلى اشتباكات مسلحة استمرت لساعات.

وخلال تشييع جنازات الضحايا يوم أمس، حمل رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين حزب "القوات اللبنانية" المسؤولية عن وقوع الاشتباكات واتهمه بالسعي لـ"إحداث حرب أهلية".

لكن الحزب، ذا الجذور المسيحية، رفض الاتهامات "جملة وتفصيلاً"، واتهم بدوره حزب الله بـ"اجتياح" المنطقة و"الدخول إلى الأحياء الآمنة"، في حين نفى زعيمه سمير جعجع أن يكون الحزب قد خطط بشكل مسبق للاشتباكات.